İki kardeş arasındaki kavga kanlı bitti

İddiaya göre, ağabeyi Deniz B. (55) ile kardeşi Mehmet Ali B. (36) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Deniz B. belindeki tabancayı çıkararak kardeşinin üzerine doğru ateş etmeye başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silahtan çıkan kurşun Mehmet Ali B.’nin sağ koltuk altı ve sağ bacağına isabet ederek ağır yaralandı. Mehmet Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, ağabeyi Deniz B. olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet Ali B.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Ali B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde yaptıkları incelemelerde 3 adet 7.65 mm kovan ve 1 adet fişek bulurken, suç aleti tabancaya ise rastlamadı. Ekipler kaçan kardeş cinayeti şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA