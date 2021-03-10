İki kardeşin hayatını kaybettiği inşaatın sahibi tutuklandı
Çekmeköy'de tamamlanmamış bir inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisine düşen ve iki kardeşin hayatını kaybetmesine sebep olan olayda inşaat sahibi adliyeye sevk edildi. İnşaatın sahibi Orhan A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklandı.
10 Mart 2021, Çarşamba 10:30 Son Güncelleme:
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Çekmeköy’de 4 ve 8 yaşındaki Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşler yapımı tamamlanmamış bir inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğuna düşerek, ölmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği yerdeki inşaatın sahibi Orhan A. dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Orhan A. Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
İnşaatın sahibi Orhan A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklandı.
DHA
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