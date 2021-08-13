İki kardeşten acı haber! Kurtarılamadılar
Siirt’te serinlemek için Zarova Çayı’na giren iki kardeş bir süre sonra suda kayboldu. Baygın bulunan ve hastaneye kaldırılan kardeşler kurtarılamadı.
13 Ağustos 2021, Cuma 21:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Zarova Çayı’na ailesiyle pikniğe giden 15 yaşındaki Hasret ve 13 yaşındaki Gule Nas, serinlemek için suya girdi. Kız kardeşler, bir süre sonra suda kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarmaya ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla bir süre sonra yarı baygın halde bulunan ve ambulansla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan Nas kardeşler kurtarılamadı.
AA
BUNLARI DA OKUYUN