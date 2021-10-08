Manavgat'ta eşi vefat eden, 14 yaşındaki kızıyla yaşayan Emine Çetin, 3 Ekim'de Demirciler Mahallesi Külcüler mevkisindeki kardeşini ziyarete gitti. Kızıyla birlikte babalarından miras kalan tarladaki zeytinlere bakmak isteyen Çetin, bir kepçenin toprağı kazdığını ve kardeşleri Hüseyin A. ile Halil A.'nın da burada olduğunu gördü. Çetin, tarlanın kendisine ait olduğunu belirterek kepçeyi çıkardı.





Duruma sinirlenen kardeşlerden Hüseyin A. tarladaki traktörü ablasının üzerine sürmeye çalıştı. Halil A. da kardeşine 'Sür, ulan sür' dedi. Kardeşi yapmayınca traktöre binen Halil A., ablasının üzerinden 2 kez geçti. İki kez tekerleklerin arasında kalan Çetin, ölümden döndü. Yeğeninin kendisini cep telefonuyla kaydettiğini gören Halil A., Çetin'in kızını darbedip telefonunu kırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi tarlada yapılan Çetin ve kızı, Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bir gün sonra taburcu olan Çetin ve kızının suç duyurusu üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

DHA'ya konuşan Emine Çetin, 10 kardeş olduklarını, 2'sinin daha önce vefat ettiğini söyledi. Anne, baba ve eşinin de öldüğünü belirten Çetin, liseye giden kızıyla birlikte Manavgat'ta yaşadığını ve hafta sonu mahalleye kardeşlerinin yanına gittiğini belirtti.

'BEN ONLAR İÇİN SAÇIMI SÜPÜRGE ETTİM'

Kızıyla birlikte babasından miras kalan tarlaya gittiğini aktaran Çetin, şunları söyledi:

"Bir kepçenin toprağı sıyırdığını gördüm. Bunu yapamayacaklarını ve bu tarlanın kendilerinin olmadığını söyledim. Kepçeciyle konuşunca tarladan çıktı. Kardeşlerimle tartıştım. Benim üzerime 2 defa traktör sürdüler. Beni öldürmeye çalıştılar. Küçük kardeşim, diğerinin yapamadığını görünce traktörü üzerime sürdü. Beni ezmeye çalıştı. Ezemeyince beni dövdü, saçlarımı yoldu. Kızımın telefonla çekim yaptığını görünce ona saldırdılar, telefonunu kırdılar."

Kardeşlerini çok sevdiği söyleyen Çetin, "Başıma bu da mı gelecekti? Ben onlar için saçımı süpürge ettim. Onlar beni ve kızımı ne hale getirdi" diyerek gözyaşı döktü.

'İNSAN ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS'

Yaşananların nedeni ne olursa olsun kadına yönelik şiddet olduğunu belirten avukat Umut Çiftçi de, "Olay günü, tarlada yaşanan tartışmanın ardından kardeşi traktörle ezmeye çalışıyor. Bu sırada diğer kardeşine 'Sür, ulan sür' diyor, olmayınca kendisi binip ezmeye çalışıyor. 2-3 kez traktörün altına alıyor. Resmen insan öldürmeye tam teşebbüs olayı yaşanıyor" dedi.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay sırasında annesinin yanında olan Emine Çetin'in kızı, yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, Emine Çetin'in kepçeciyle konuşması, kardeşleriyle tartışması, Hüseyin A.'nın Çetin'in üzerine traktör sürmesi, daha sonra Halil A.'nın traktöre geçerek Çetin'i 2 defa ezmeye çalışması görülüyor. Görüntülerde ayrıca Çetin'in kızının çığlık atarak 'Anne, anne buraya gel' dediği duyuluyor.

DHA