Türkiye İki kaya arasına sıkışan işçinin feci sonu!

İki kaya arasına sıkışan işçinin feci sonu!

Türkiye

İki kaya arasına sıkışan işçinin feci sonu!

Konya'da bir maden ocağında iki kaya arasına sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

23 Ekim 2021, Cumartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Çayırbağı Mahallesi'ndeki maden ocağında bir kişinin iki kayanın arasında sıkıştığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, İlyas Köken'in iki kayanın arasında sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Köken'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak morga konuldu.

AA

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