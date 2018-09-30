İki kişinin öldüğü silahlı kavga sonrası 8 tutuklama

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ile Türk aileler arasında çıkan kavgada Mahmut ve Mesut kardeşler kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu 8 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürme ve bu suça iştirak ile diğer suçlardan' sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "27.09.2018 tarihinde ilimiz Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde meydana gelen ve 2 kişinin ateşli silahla vurularak öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, olaya karıştıkları iddia edilen 8 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler savunmalarının tespitinin ardından 'kasten öldürme ve bu suça iştirak ile diğer suçlardan' sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın aydınlatılması için etkin ve adil şekilde soruşturma işlemleri yürütülmektedir. Bu güne kadar gösterdikleri insani ve sağduyulu davranışla başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın takdirini kazanmış olan Şanlıurfa halkı, meydana gelen üzücü olayı sebep göstererek kötüye kullanmaya çalışan kişi veya gruplara fırsat vermeyecektir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca sosyal medya veya çeşitli alanlarda provakatif çağrılar ve paylaşım yapanlar usulünce takip edilmekte olup, halkı kin ve düşmanlığa sevk eylemleri nedeniyle şüpheliler tespit edilip yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İHA