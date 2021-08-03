İki kız kardeş her yerde aranıyordu! Sevindiren haber geldi

Kent merkezinde oturan, yaz aylarını ise Doğanyol ilçesine bağlı Damlu Mahallesi'ndeki evlerinde geçiren Özgül ailesinin kızları Aslı ve Büşra Özgül, dün öğle saatlerinde çevrede gezintiye çıkacaklarını belirterek babaları Mehmet Özgül’den izin alıp, dışarı çıktı. Kız kardeşler geri dönmeyince aile aramaya çıktı. Kızlarına ulaşamayan Mehmet Özgül, karakola başvurdu.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri kayıp kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

Kızlarının bir an önce bulunmasını isteyen Yıldız Özgül, "Kaçmaları için hiçbir sebep yok. İkisinin de telefonu yok, kullanmıyorlar. Dünden beri öldüm bittim. Kızlarım sağ salim evlerine dönsünler çünkü üzüldük kahrolduk ve çok kötüyüz" dedi.

KIZ KARDEŞLER BULUNDU

Malatya’da, dün dolaşmak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Aslı (20) ile Büşra Özgül (14) kardeşler polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "02.08.2021 günü Doğanyol ilçesinde ailesine haber vermeden evlerinden ayrılan A.Ö ve B.Ö isimli kız kardeşlerle ilgili il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda kız kardeşler 03.08.2021 günü Çöşnük Mahallesinde bulunarak ailelerine teslim edilmiştir" denildi.

Taha AYHAN/MALATYA (DHA)



