Türkiye İki kız kardeş her yerde aranıyordu! Sevindiren haber geldi

İki kız kardeş her yerde aranıyordu! Sevindiren haber geldi

Türkiye

İki kız kardeş her yerde aranıyordu! Sevindiren haber geldi

Malatya'da, dün dolaşmak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Aslı (20) ile Büşra Özgül (14) kardeşler aranıyor. Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten Yıldız Özgül, “Kızlarım sağ salim evlerine dönsünler çünkü üzüldük kahrolduk ve çok kötüyüz” dedi. Annenin feryadının ardından iki kız kardeşten sevindiren haber geldi.

03 Ağustos 2021, Salı 20:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kent merkezinde oturan, yaz aylarını ise Doğanyol ilçesine bağlı Damlu Mahallesi'ndeki evlerinde geçiren Özgül ailesinin kızları Aslı ve Büşra Özgül, dün öğle saatlerinde çevrede gezintiye çıkacaklarını belirterek babaları Mehmet Özgül’den izin alıp, dışarı çıktı. Kız kardeşler geri dönmeyince aile aramaya çıktı. Kızlarına ulaşamayan Mehmet Özgül, karakola başvurdu.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri kayıp kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

Kızlarının bir an önce bulunmasını isteyen Yıldız Özgül, "Kaçmaları için hiçbir sebep yok. İkisinin de telefonu yok, kullanmıyorlar. Dünden beri öldüm bittim. Kızlarım sağ salim evlerine dönsünler çünkü üzüldük kahrolduk ve çok kötüyüz" dedi.

KIZ KARDEŞLER BULUNDU

Malatya’da, dün dolaşmak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Aslı (20) ile Büşra Özgül (14) kardeşler polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "02.08.2021 günü Doğanyol ilçesinde ailesine haber vermeden evlerinden ayrılan A.Ö ve B.Ö isimli kız kardeşlerle ilgili il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda kız kardeşler 03.08.2021 günü Çöşnük Mahallesinde bulunarak ailelerine teslim edilmiştir" denildi.

Taha AYHAN/MALATYA (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Manavgat'taki yangınla ilgili flaş tutuklamaSıcaklık rekoru kırıldı! Valilik duyurdu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yangın üzerinden kavga yakışmıyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Taliban’ın dönüşü ve Afgan kadınları…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Manavgat'taki yangınla ilgili flaş tutuklama