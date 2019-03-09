İki kız kardeş hız kurbanı oldu, verilen ceza aileyi isyan ettirdi!

2 Temmuz 2018 tarihinde Mersin'de kuzenleri İlknur Emine Yalçın ile birlikte otomobilden inen Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) adlı kız kardeşler, karşıya geçmek için yola çıktıkları sırada süratle gelen Ramazan T.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili görülen duruşmalar sonucunda sürücü 4 yıl 2 ay cezaya çarptırılmış, aile karara tepki göstermişti.

'CEZALAR ÇOK YETERSİZ'

Olayla ilgili konuşan baba Ali Çakmakçı, 2 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen kazada 2 kızlarını kaybettiklerini söyledi. Yapılan soruşturma kapsamında şoförün kaza anında hiçbir şekilde fren kullanmadığının belirlendiğini dile getiren Çakmakçı, "Hiçbir manevra geliştirmeden, yavaşlamadan bunu yaptığı da ortadadır. Dava sürecinde bu olaya karşı hukuki boyutta nasıl bir yaklaşım içine girildiği, olayı ceza boyutunda çözmek için nasıl bir yol buldukları konusunda hukuk açısından herhangi bir yorum yapamaz olduk. Biz bu cezaların yetersiz olduğunu, toplumun kanayan bu yarasına herhangi bir çözüm olamadığını görüyoruz. Cezalar çok yetersiz. Toplumda cinayet şekilde olan bu kazaların adını kaza koyarak insanların ölümüne sebebiyet veren bu tür olayların önüne geçilebilmesi için daha yaptırım gücü olan bir hukuk sistemi olması gerektiğini düşünüyoruz. 'Başka insanlar ölmesin, artık yeter' diyoruz" diye konuştu.

'ACIMIZIN ÜSTÜNE ACI EKLEDİ'

Anne Özlem Çakmak ise 8 ay boyunca hukuk mücadele verdiklerini, 1 Mart’ta kararın açıklandığını söyledi. Sürücüye 4 yıl 2 ay ceza verildiğini kaydeden Çakmakçı, "İçeride yatması gereken süre ise 2 yıl olacak. Bu ceza bizim acımızı daha fazla katladı. 5 yıl verilmesinden dolayı temyize gidemememize sebep oldu. Bir tek istinaf mahkemesine itiraz edeceğiz. Eğer burada karar bozulursa temyize gideceğiz, bozulmazsa olay kapanacak. Cinayet gibi işlenen kaza, trafik kazası gibi görüldü. Basit, sıradan bir olay gibi düşünüldü ve karar ona göre verildi. Temyiz hakkımız da olsaydı en azından Yargıtay’a dosyamız gidecek, tekrar değerlendirilecekti. Biz bu olaya tepkiliyiz ve bu davanın arkasında durmak istiyoruz. İtirazlarımızı sonuna kadar yapacağız. Bu kararla acımızın üstüne acı eklendi. Bana göre kızlarımı öldüren adama ödül gibi bir ceza verildi" diye konuştu.

'HAYALLERİ ELLERİNDEN ALINDI'

Bu tür olaylarda daha fazla ceza verilmesi gerektiğinin altını çizen acılı anne, "O kadar çok hayallerimiz vardı ki her şey yarım kaldı. Evrim keman çalıyordu, Ekin resim yapmayı çok severdi. Ben onları sürekli faaliyetlere götürüyordum. Onlar benim arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım olmuştu. Ben aslında 2 tane çocuk kaybetmedim; arkadaşımı, yoldaşımı, sırdaşımı kaybettim. O kadar özlüyorum ki... Ben çocuklarımın odasına giremiyorum. Çünkü her girdiğimde ilk günü yaşıyorum. Zil çaldığında Evrim okuldan gelecekmiş gibi geliyor. Tarifi olmayan bir acının içerisindeyiz. Çok özlüyorum, iliklerime kadar özledim. Evrim bilim kadını olmak istiyordu, Ekin anasınıfı öğretmeni. Benim 2 kızım da okuyacaktı fakat aracını kurşun gibi kullanan biri tarafından bir günde hayalleri ellerinden alındı. Artık Ekin ve Evrim yaşamıyor. Ben onların adını yaşatmaya çalışacağım. Sesimin duyulmasını istiyorum. Biz tarifi olmayan çok büyük bir acı yaşıyoruz. Topluma bakarsanız bu bir takdiri ilahiydi, jandarmaya sorarsanız bu bir hız cinayetiydi, doktora sorarsanız yapacak hiçbir şey kalmamıştı fakat bana sorarsanız tarifi olmayan bir acıydı" ifadelerini kullandı.

İHA



