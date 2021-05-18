İki köy karantinaya alındı! Giriş ve çıkışlar durduruldu
Kars'ta iki köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda her iki köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
18 Mayıs 2021, Salı 21:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaş sağlığının korunması amacıyla Akyaka ve Arpaçay ilçelerine bağlı Boyuntaş ile Küçükçatma köyleri için karantina kararı alındı.
Bu kapsamda her iki köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
AA
BUNLARI DA OKUYUN