Türkiye İki köy karantinaya alındı! Giriş ve çıkışlar durduruldu

İki köy karantinaya alındı! Giriş ve çıkışlar durduruldu

Türkiye

İki köy karantinaya alındı! Giriş ve çıkışlar durduruldu

Kars'ta iki köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda her iki köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

18 Mayıs 2021, Salı 21:20 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaş sağlığının korunması amacıyla Akyaka ve Arpaçay ilçelerine bağlı Boyuntaş ile Küçükçatma köyleri için karantina kararı alındı.

Bu kapsamda her iki köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

AA

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