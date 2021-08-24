İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak

Dün itibarıyla yayımlanan ilandaki şartları taşıyanlar, İşkur il müdürlüklerine bizzat veya ‘iskur.gov.tr’ aracılığıyla başvuruda bulunabilir. Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2021.

TEMİZLİK VE GÜVENLİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkez ve taşra teşkilatlarına 549’u erkek, 869’u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımı yapılacağını söyledi. Kasapoğlu, ayrıca 1250 antrenör ve 100 spor uzmanı alımını ilan ettiklerini de hatırlattı.

ŞARTLARI NELER?

Güvenlik görevlisi olabilmek için başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 35 yaşından gün almamış olmak (27 Ağustos 1986 ve sonrası doğumlu olanlar) gerekiyor. Temizlik görevlisi alımında ise üst yaş sınırı bulunmuyor. 15 Eylül’de kura çekimi yapılacak.

ŞOFÖR, TOPOĞRAF AŞÇI, TEKNİSYEN...

DSİ’nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, akaryakıtçı, sondaj işçisi, usta, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak. Her aday bir meslek koluna başvuruda bulunabiliyor. Başvuru için 18 yaşını doldurma ve askerliğini yapma şartı var.

KURA ÇEKİMİ 6 EYLÜL’DE

Sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 6 Eylül 2021, saat 10.00’da DSİ bölge müdürlüklerinde yapılacak. Kurada belirlenen adaylar, daha sonra bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlardan en az 60 puan alma şartı bulunuyor. İşe alımdan sonra 4 ay deneme süresi var.