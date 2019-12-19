İki maçta 11 gol oldu, Kayserispor tur atladı

Rövanş maçında Manisa FK ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Maçın 30. dakikasında Zahit Fındık'ın golüyle Manisa FK maçta 1-0 öne geçti ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekip 63. dakikada eşitliği yakaladı. Aksel Aktaş'ın golü ile skor 1-1'e geldi. Bu golden 10 dakika sonra Kayserispor'da Ömer Uzun takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Ev sahibi ekibin bu gole cevabı 83. dakikada geldi. Erman Bulucu'nun golü durumu 2-2 yaptı. Ömer Uzun 87. dakikada kendisinin iki takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-2 yaptı. Manisa FK 90. dakikada Erhan Kara ile bulduğu golle durumu 3-3'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-kırmızılı ekip ilk maçı 3-2 kazanmanın avantajıyla kupada bir üst tura yükseldi.

Spor Arena