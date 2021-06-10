İki malzemeli dondurma tarifi

Malzemeler:

Biraz olgunlaşmış 1 büyük veya 2 küçük boy muz 4 adet dövülmüş ceviz içi (Üzeri için ekstra 1 ceviz içi)

Yapılışı:

Çocuğunuza bir eldiven takıp muzları parmaklarıyla ezdirin. Muhtemelen bu, mutfaktan alacağı keyfi arttıracak. Önceden dövülmüş ceviz içlerini ezdiğiniz muzun üzerine ilave edin ve karıştırın. İki küçük kâseye eşit olacak şekilde bölün ve buzluğa atın. 45 dakika sonra dondurmalar hazır!

Afiyet olsun!

Not: Tarif iki porsiyonluktur. Buzlukta fazla bekletirseniz muzda buzlanma olabilir.