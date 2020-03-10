Türkiye İki metrobüs çarpıştı, yaralılar var

İki metrobüs çarpıştı, yaralılar var

Türkiye

İki metrobüs çarpıştı, yaralılar var

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde aynı istikamette ilerleyen iki metrobüs çarpıştı.

10 Mart 2020, Salı 09:28 Son Güncelleme:
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Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı. 

Kaza saat 09.00 sıralarında Haliç Köprüsü girişi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden metrobüse çarptı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan bazıları ayakta tedavi edildi. Bazı yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

DHA

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