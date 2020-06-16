Doğa İki metropol kentin ortasında büyüleyen manzara

İki metropol kentin ortasında büyüleyen manzara

Doğa

İki metropol kentin ortasında büyüleyen manzara

"Batı Karadeniz’in incisi" olarak adlandırılan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı görenleri hayran bıraktı.

16 Haziran 2020, Salı 21:34 Son Güncelleme:
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Batı Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezi olan ve yaz aylarında özellikle yerli turistler tarafından ulaşım kolaylığı nedeniyle tercih edilen ilçede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını dönemindeki normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kentin ortasında bulunan, 38 kilometrelik 3 mavi bayraklı plajıyla bölgeye gelenleri ağırlayan ilçede, özellikle gün batımında vatandaşlar sahil ve liman kısmına gelerek, güneşin kızıllığının denize yansımasını hayranlıkla izliyor. Adeta kartpostallık görüntülerin oluştuğu gün batımını izleyenler, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

AA

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