Türkiye İki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Türkiye

İki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi ise yaralandı.

02 Ocak 2022, Pazar 21:08 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa–Gaziantep karayolunun 30’uncu kilometresi Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Burhan Kılıçer yönetimindeki 55 AAY 036 plakalı Tofaş marka otomobil ile Recep C.’nin kullandığı 34 JV 8871 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Burhan Kılıçer olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa G., Recep C., Mustafa Ç. ve Taha El Emin B. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine giden kazazedelerin yakınları, yerdeki cesedi görünce sinir krizleri geçirdi. Şahısları jandarma ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA (İHA)

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