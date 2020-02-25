Sabah kahvaltılarınızda yada günün istediğiniz saatinde misafirlerinize ikram edebileceğiniz iki peynirli ekmek tarifi oldukça sevilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için iki peynirli ekmek tarifi arıyor yada iki peynirli ekmek nasıl yapılır merak ediyorsanız "İki peynirli ekmek tarifi, İki peynirli ekmek nasıl yapılır" haberimize göz atın.

İki peynirli ekmek tarifi

İki peynirli ekmek malzemeleri

Bayat ekmek dilimleri

1 kase beyaz peynir

1/2 kase kaşar peyniri (peynirleri isteğinize göre değiştirebilirsiniz)

3-4 kaşık süt

İsteğe bağlı 1 yumurta

2 sivri biber

10 dal maydanoz

Kekik, pul biber ve az nane

İki peynirli ekmek üzeri için;

Domates dilimleri

Biberiye

İki peynirli ekmek yapılışı

İstediğiniz iki çeşit peyniri rendeleyin ve 3 - 4 kaşık süt ile kıvam almasını sağlayın. Kıvam verdiğiniz peynirlerin içerisine maydanoz, dilimlenmiş biberleri ve baharatları ekleyip karıştırın. Bayat ekmek dilimlerinin üzerine bir miktar tereyağ sürün ve hazırladığınız peynir karışımından üzerine ekleyin. Son olarak üzerine dilimlenmiş domateslerden ekleyip bir kaç dal biberiye koyun ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızartın.