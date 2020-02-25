İki peynirli ekmek tarifi: İki peynirli ekmek nasıl yapılır?
Günün her saatinde yiyebileceğiniz iki peynirli ekmek tarifi aynı zamanda evdeki bayat ekmeği değerlendirebileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için iki peynirli ekmek tarifi arıyor yada iki peynirli ekmek nasıl yapılır merak ediyorsanız "İki peynirli ekmek tarifi, İki peynirli ekmek nasıl yapılır" haberimize göz atın.
25 Şubat 2020, Salı 16:46 Son Güncelleme:
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Sabah kahvaltılarınızda yada günün istediğiniz saatinde misafirlerinize ikram edebileceğiniz iki peynirli ekmek tarifi oldukça sevilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için iki peynirli ekmek tarifi arıyor yada iki peynirli ekmek nasıl yapılır merak ediyorsanız "İki peynirli ekmek tarifi, İki peynirli ekmek nasıl yapılır" haberimize göz atın.
İki peynirli ekmek tarifi
İki peynirli ekmek malzemeleri
- Bayat ekmek dilimleri
- 1 kase beyaz peynir
- 1/2 kase kaşar peyniri (peynirleri isteğinize göre değiştirebilirsiniz)
- 3-4 kaşık süt
- İsteğe bağlı 1 yumurta
- 2 sivri biber
- 10 dal maydanoz
- Kekik, pul biber ve az nane
İki peynirli ekmek üzeri için;
- Domates dilimleri
- Biberiye
İki peynirli ekmek yapılışı
İstediğiniz iki çeşit peyniri rendeleyin ve 3 - 4 kaşık süt ile kıvam almasını sağlayın. Kıvam verdiğiniz peynirlerin içerisine maydanoz, dilimlenmiş biberleri ve baharatları ekleyip karıştırın. Bayat ekmek dilimlerinin üzerine bir miktar tereyağ sürün ve hazırladığınız peynir karışımından üzerine ekleyin. Son olarak üzerine dilimlenmiş domateslerden ekleyip bir kaç dal biberiye koyun ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızartın.