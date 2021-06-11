Türkiye İki polisin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

İki polisin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Türkiye

İki polisin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’da bir araçtan açılan ateş sonucu iki polisin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

11 Haziran 2021, Cuma 18:44 Son Güncelleme:
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Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi’nde dün akşam çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerine bir araçtan ateş açılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında M.O, S.D. ve İ.C, olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bir tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yaralanan polis memurlarından biri taburcu edilirken, diğerinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, alınan bir istihbarat sonucu dün merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi’ndeki bir evi takibe almış, bu sırada sokaktan geçen bir araçtan polislere ateş açılması sonucu iki polis memuru yaralanmıştı.

AA

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