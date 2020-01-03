İki renkli gül tatlısı tarifi: İki renkli gül tatlısı nasıl yapılır?

Yapımı oldukça pratik olan iki renkli gül tatlısı tarifi vazgeçilmez tatlılarınızın arasına girecek bir tarif. Sevdiklerinize rahatlıkla hazırlayabileceğiniz iki renkli gül tatlısı tarifi için "iki renkli gül tatlısı tarifi, iki renkli gül tatlısı nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

İki renkli gül tatlısı tarifi

İki renkli gül tatlısı malzemeleri

İki renkli gül tatlısı hamuru için

- 1/2 paket margarin veya tereyağ ( oda sıcaklığında)

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 yumurta

- 2 yemek kaşığı irmik

- 1/2 su bardağı yoğurt

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 1 yemek kaşığı sirke

- Çay kaşığı ucuyla tuz

- Aldığı kadar un

- 1 tepeleme yemek kaşığı kakao

İki renkli gül tatlısı şerbeti için:

- 3 su bardağı şeker

- 3 su bardağı su

- 1/2 limon

İki renkli gül tatlısı yapılışı

Kakao dışında bütün malzemeler karıştırma kabına alınır ve ele yapışmayan bir hamur elde edilene kadar yoğrulur. Hamur iki parçaya bölünür ve bir parçaya kakao eklenip iyice karışana kadar yoğrulmaya devam edilir. Hamur ortalama 5 dakika dinlendirilir. Sade ve kakaolu hamur ayrı ayrı merdaneyle 3 milim kalınlığında açılır ve çay bardağı yardımıyla minik daireler kesilir. Minik daireleri birbirlerinin yarısının üstüne gelecek şekilde bir kakaolu bir sade olarak 4 tanesi birleştirilir ve ortadan ikiye bölünüp tepsiye dizilir. Bütün hamurlar bitene kadar bu işlem yapılır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirilir. Bu arada şerbet hazırlanır. Soğuyan tatlıya sıcak şerbet dökülür ve iyice çektikten sonra servis edilir.

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