'İki Şafak Arasında' San Sebastian Film Festivali’ne gidiyor

Yönetmen Selman Nacar'ın ilk uzun metraj filmi TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında", Avrupa'nın önemli sinema buluşmalarından 69. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nin "New Directors" bölümünde yarışacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 17-25 Eylül arasında İspanya'nın Bask bölgesindeki San Sebastian kentinde düzenlenecek festival, İspanya'nın uluslararası boyutta en önemli sinema etkinliği olarak kabul ediliyor.

Festivale Türkiye'den katılan tek film olma özelliğine sahip film, dünya prömiyerini de bu festivalde yapacak. "İki Şafak Arasında" filminin Türkiye’de ise yıl sonunda seyirciyle buluşması planlanıyor.

TRT ORTAK YAPIMI FİLMLER 150'DEN FAZLA ÖDÜL ALDI

Proje aşamasında ulusal ve uluslararası birçok platforma katılarak dünyanın önemli film fonları tarafından destek alan "İki Şafak Arasında", Romanya’da Transilvania Pitch Stop’ta "Chainsaw Europe" ses ödülünü, San Sebastian Work in Progress kategorisinin büyük ödülleri olan "Europa Industry" ve "Europa" ödüllerini ve Köprüde Buluşmalar Work in Progress "Büyük Ödülü"nü almaya hak kazandı.

TRT ortak yapımı filmler, dünyanın dört bir yanında 200'den fazla film festivalinde 150'den fazla ödül aldı ve üst üste iki yıl Akademi Ödülleri'nde (Oscar) finale kaldı.

AA