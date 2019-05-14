İki sokağı kaydırakla birbirine bağladılar, 24 saat sonra kapattılar

Belediye yaralanma haberleri üzerine 10 dakikalık yolu birkaç saniyeye indiren 33 derece eğimli çelik kaydırağın ne kadar güvenli olduğuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, perşembe günü açılan kaydırağı ilk gün binden fazla kişinin sorunsuz kullandığı belirtildi.

UÇARAK YERE ÇAKILDI

Ancak YouTube'a yansıyan bir videoda bir kadının kaydırakta kontrolsüz bir şekilde hızla aşağı doğru sürüklendiği ve kaydırağın ucuna geldikten sonra 'uçarak' yere çakıldığı görülüyor.

"İKİ METRE UÇTUM"

Söz konusu kadın, Twitter'da daha sonra morarmış dirseklerinin fotoğrafını paylaştığı mesajında "Kaydırak berbat. Denedim ve her yerim yara bere içinde. İki metre uçtum ve polisler beni görünce gülmeye başladılar" dedi.

Belediye bunun, kurallara uyulmamasından kaynaklanan 'münferit' bir olay olduğunu savundu. Söz konusu kurallara göre, kaydırağa yatarak değil oturarak binmek gerekiyor.





SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ayrıca kaydırağı tek seferde bir kişinin kullanması öneriliyor. Bazı YouTube videolarında ise durmayı başaramayan kişilerin üst üste bindiği görülüyor.

Kaydırak, sosyal medyada da alay konusu oldu.

Bazı kullanıcılar, "Diş hekimleri ellerini ovuşturuyor olmalı" derken, başka bir Twitter kullanıcısı "Sarhoş bir turistin kaydırakta ölmesini mi bekliyorlar?" diye yazdı.

BBC



