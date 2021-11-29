İki tutulma arası hafifleyelim!

Sırada yılın son tutulması var. 4 Aralık Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.42’de Yay burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Güneş tutulmaları yeniay fazında olur. Yani bu iki tutulma arasında Ay, dolunaydan yeniaya doğru küçülüyor. Ay küçülürken yaptığımız diyetler, egzersizler, kilo kontrol uygulamaları maksimum etki sunar. O halde ekstra yüklerden kurtulma zamanı! Hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal olarak…

Diyet ve Detoks Vakti

Bu haftayı Ay Başak’ta başlayıp Ay Oğlak’ta sonlandıracağız. Disiplin sever iki toprak elementi… Pazartesi diyete başlama modası, bu hafta için biçilmiş kaftan… Ancak bu kez Pazartesi başlayıp Salı bitirmiyoruz😊 Hafta sonuna kadar istikrarlı bir kilo kontrol uygularsak sonuçlar harika olabilir.

Detoks uygulamaları için de iyi bir zaman. Cumartesi günü Güneş tutulması Yay burcunda gerçekleşecek, tutulma esnasında yöneticisi Jüpiter, sorunları tetikleyen yaramaz çocuk Mars ile zorlu bir kare açıda olacak. Medikal astrolojide Jüpiter karaciğeri yönetir. Tutulma ve zorlu açıların enerjisi, bu bölgeyi yorabilir. Öncesinde dinlendirmek, toksinlerden arındırmak faydalı olacaktır.

Mars-Jüpiter kare açısı hafta sonu aşırı tüketme dürtüsünü de kamçılayabilir. Tercihen tutulma günlerinde ağır beslenmemek, dengeli ve hafif tüketmek beden-zihin-ruh üçlüsünün zorlanmamasına, hasar görmemesine destek olur. Alkol, sigara ve kafein tüketiminin de sınırlandırılması, aşırıya kaçılmaması gerek. Aksi takdirde iki tutulma arası yoğun enerjiler, zararlı maddelerin kötücül etkilerini arttırabilir.

No Stres Yes Uyku

Bizi yoran psikolojik yüklerden de kurtulmak, mümkün olduğunca stresli ortamlardan ve kişilerden uzak durmak bu hafta bize çok iyi gelecek. Yazılarımda hep tekrarlıyorum, uyku düzeni de çok önemli! İyi havalandırılmış, serin bir odada, boş mideyle, saat 23.30 – 04.40 kapsayacak şekilde uyumak melatonin salgısını arttırır. Melatonin hem cildimizi ve vücudumuzu onararak bizi gençleştirir, hem de sağlıklı bir psikolojiye sahip olmamıza destek olur.

Uyku öncesi yüze ve vücuda rahatlatıcı bakım kremleri uygulamak da çok yararlı olacaktır. Bu hafta agresif içerikli ürünler yerine cildi sakinleştiren, yatıştıran yumuşak dokulu formüller tercih etmenizi öneririm.

Neptün Retrosu Bitiyor

Haziran ayından beri Balık burcunda retro harekette olan Neptün 2 Aralık Perşembe günü direkt harekete dönüyor. Gezegenler direkte dönmeden önce yavaşlar ve durağan hale geçer, durağan dönemlerinde de problem çıkarmaya eğilimlidir. Perşembe günü öncesinde vücutta alerjilere, enfeksiyonlara, ödem oluşumu ve artışına dikkat! O günlerden uykusuzluk da yapabilir, ya da aşırı uyuma isteği de getirebilir. Her gün aynı saatte yatağa girmek ve çıkmak, uyku için yukarıda anlattığım ideal ortamı yaratmak bu sorunları önlemeye yardımcı olur.

Tutulma sağlık ve güzellik getirsin!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.