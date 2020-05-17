İki yaka 6 dakika

Çanakkale Boğazı’nda, Gelibolu’nun Sütlüce ve Lapseki’nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli, 18 Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. Hemen ardından Sütlüce’de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi.

Zaferin simgesi olacak

Çanakkale Köprüsü’nün 318 metrelik yüksekliği, 3’üncü ayın 18’ine gönderme yaparak 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’ni temsil ediyor. Kulelerin üst kısmı Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprü ayrıca Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıldönümünü temsil eden ‘2023’ metreyle dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak.

Türk bayrağının renkleri

Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl mayısta batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar, ağustosta konuldu ve kırmızıbeyaz renkleriyle ‘Türk bayrağını’ simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı. 9 aylık çalışmanın ardından 318 metrelik çelik kuleler tamamlandı. Kulelerin 32’nci ve son bloğu dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı törenle konuldu.

Türkiye'ye değer katacak

Törende konuşan Erdoğan, “1915 Köprüsü tamamlandığında Lapseki Gelibolu arasındaki feribotla 1.5 saat süren ulaşım 6 dakikaya inecek. Taşıt işletme giderleri ve ekonomik kayıplar ortadan kalkacak. Trafik sıkışıklığı azalacak. Kazalarla yaşanan can ve mal kaybı aza inecek kısa hızlı konforlu yolculuk tesis edilecektir. Yalnız Çanakkale’ye değil tüm Türkiye’ye değer katacak; ulaştırma sahnesinde yeni bir perde açacak” dedi.

Geçiş için yeni alternatif

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise şunları söyledi: “1915 Çanakkale Köprümüz, toplam 101 kilometrelik, Malkara-Çanakkale Otoyol hattının gözbebeği ve kilit noktasında yer alıyor. Marmara’nın kuzeyini, Kınalı-Tekirdağ, Çanakkale Balıkesir Otoyolu ile batı ve güneyini Balıkesir-Bursa ve Kocaeli Otoyolları ile tüm Marmara’nın etrafındaki otoyol ringini tamamlayacak.

Avrupa ve Trakya üzerinden, Ege ve İç Anadolu’nun batısına, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgelerine yönelecek karayolu trafiği için İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif olacak.”

Asırların hayali gerçek oldu

Köprünün, Marmara Denizi’ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağının en kritik geçiş noktası olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Çanakkale Boğazı’na köprü inşaatı, asırların hayalidir. Ülkemizde pekçok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek, hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de ifadesidir. Kendi alanında ’dünyanın en uzunu’ unvanına sahip bu köprü, asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferi’mizin sembolü olarak Boğaz’ı süsleyecektir."

Viyadükler, üst geçitler

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

Yatırımcı firmalar

Limak

Yapı Merkezi

DAELIM (Güney Kore)

SK Engineering&Construction (Güney Kore)

Proje bedeli, 10.5 milyar lira.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında ihale edildi.

Projenin yapım dahil toplam süresi 16 yıl 2 ay 12 gün.

Proje için 25 ülkeden kredi sağlandı

Törende konuşan proje ortaklarından Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise Türkiye’nin her köşesindeki projede devletin varlığını hissettiklerini, ileride çok daha büyük bir Türkiye görmek adına projelerin önemli olduğunu kaydetti.

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de salgın sürecinde çalışanların büyük fedakarlık gösterdiğine işaret ederek, “Kredi bulma konusunda sıkıntı yaşamadık. Dünyanın her yerinden 25 ülkeden kredi sağladık” dedi. Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu büyük bir projede yer aldıkları için gurur duyduklarını ve sorumluluklarını da en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini belirtti.

5 bin personel

Projede 649’u mühendis 5 bin personel ve 895 iş makinesi her iki yakada 24 saat vardiya esasıyla çalışıyor.