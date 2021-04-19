Dünya İki yaşındaki çocuk tam 209 adet mıknatıs topu yutmuş!

İki yaşındaki çocuk tam 209 adet mıknatıs topu yutmuş!

Dünya

İki yaşındaki çocuk tam 209 adet mıknatıs topu yutmuş!

2 yaşındaki çocuğun dışkısının siyah olduğunu fark eden aile doktora başvurdu. Rusya'da yaşanan olayda çocuğun midesinden 209 tane mıknatıs topu çıkarıldı.

19 Nisan 2021, Pazartesi 12:18 Son Güncelleme:
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Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 yaşındaki çocuk ailesinin haberi olmadan neodyum adı verilen stres bilyeleri olarak da bilinen 209 adet mıknatıs topunu yuttu. Birkaç gün sonra çocuğun dışkısının siyah olduğunu fark eden aile doktora başvurdu. Hastaneye görütülen çocuğun röntgeni çekildi. Rötgende çocuğun midesindeki renkli mıknatıs topu ortaya çıktı.

RİSKLİ AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

Yapılan ameliyatta çocuğun bağırsaklarından 209 adet mıknatıs topu çıkarıldı.Ameliyatın 2 saat sürdüğünü ifade eden doktorlar, çıkarılan mıknatıs toplardan bazılarında mide zarını delebilecek keskin kenarlar oluştuğu ifade edildi. İki yaşındaki bebeğin mıknatıs topunu 2 ay önce yuttuğu belirtilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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