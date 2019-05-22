İki yeni Disney oyunu geliyor!

Dünyanın önde gelen oyun geliştiricisi ve yayıncılarından Gameloft, Disney hayranları için Disney Prenses Sihirli Macera ve Disney Getaway Blast adında iki yeni mobil oyun duyurdu. Disney Magic Kingdoms oyununun başarısını temel alan Gameloft, ikonik Disney ve Pixar karakter ve hikayelerini konu eden mobil oyunlar geliştirmeye devam ediyor.

Bu yıl sonuna doğru yayınlanacak Disney Prenses Sihirli Macera, meşhur soylu prensesleri gerçeğe dönüştürürken bulmaca ve Disney hayranlarına da keyif verici bir oyun deneyimi sunacak. Oyuncular, Disney prenseslerinin kendi evrenlerinde geçen bu eşleştirmeli bulmaca oyununda Yasemin, Belle ve diğerlerine büyülü bir fırtına sonrası zarar gören krallıklarını yeniden inşa etmelerinde yardımcı olurken, yepyeni hikayeler keşfedecekler.