İki yeni Powerbank ürünü ile karşınızda

Yeni powerbank ’lardan ilki 6000mAh pil kapasitesine sahip olan TL-PBB6000, kredi kartı büyüklüğünde ve ince bir yapıya (10.8 mm) sahip. Bu sayede kolayca elde ve cepte taşınabilen powerbank, 5V/2.4A çıkış gücü sayesinde yüzde 65 daha hızlı şarj edebiliyor.

Şarj süresinden yüzde 40 tasarruf sağlayan ürün, iPhone 6s Plus’ı 150 dakikada tamamen şarj edebiliyor. Powerbank’ın yeniden şarj olma süresi de kısa. Cihaz boşken 2.5 saatte tam kapasite şarj olabiliyor. Bu da cihazı kısa sürede yeniden hizmet verir duruma getiriyor.

TP-Link’in satışa sunacağı Elit serisi TL-PBB3000, adından da anlaşılacağı gibi 3000mAh pil kapasitesine sahip. 5V/1.5A çıkışa sahip olan ürün, gelişmiş şarj özelliği sayesinde yüzde 50 daha hızlı şarj edebiliyor. Diğer modele göre biraz daha ince olan (7.9 mm) bu ürün , her yere rahatlıkla taşınabiliyor.

Yüksek verimli pilleri ve eksiksiz güvenlik özellikleriyle tüm cihazları hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edebilen powerbank’lar, tablet gibi büyük pilli cihazlardan ince pilli cihazlara kadar pek çok cihazı şarj edebilen evrensel şarj cihazı niteliğine sahip. iOS, Android, Windows destekli akıllı cihazlar ile USB’den şarj edebilen diğer birçok cihaz ile uyumlu.

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