İki yıllık husumet barışla sonlandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde oturan Yurtçu ailesi ile Silvan ilçesinden Duran ailesi arasında alacak verecek yüzünden çıkan, Ferhat Yurtçu’nun (25) hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından 2 aile arasında başlayan husumet, Bismil Kanaat Önderleri Derneği üyelerinin girişimleriyle sona erdi. Aileler arasında husumetin sona ermesi nedeniyle merkez Yenişehir ilçesinde bir düğün salonunda barış töreni düzenlendi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, törende yaptığı konuşmada, şiddetin bu topraklara yabancı olduğunu, yabancı bir virüs olduğunu söyledi. Şiddetin ancak kadim kültürlere, milli ve manevi değerlere dört elle ve yürekten sarılarak aşılabileceğini belirten Feyzioğlu, şiddetin aşısının milli ve manevi kültür olduğunu dile getirdi.

Feyzioğlu, şunları kaydetti: "Bu kadim toprakların kültürüdür... Hz. Ömer’in adaleti hiç şiddetle yan yana gelebilir mi? Güçlünün, silahlının, bastıranın, daha kalabalık olanın sesini duyurduğu, güçsüzün ezildiği bir yerde demokrasi olabilir mi? Hoşgörü olabilir mi? Birlikte yaşanabilir mi? Oysa bu topraklar binlerce yıldır birlikte yaşama kültürünün dersini veren topraklardır."

Metina Yardımlaşma ve Eğitim Derneği Başkanı Aydın Pirinççioğlu da derneğin şimdiye kadar 34 husumetli aileyi bir araya getirdiğini, mutlu ve sevinçli olduklarını ifade etti. Pirinççioğlu, "Bölgemizin yüz yıllardır kanayan bir yarası olan kan davaları ne yazık ki birçok insanın toprağa ve cezaevlerine girmelerine neden olmuştur. Kronikleşen bu sorunu, sivil toplumun duyarlı bireylerinin ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla en asgari seviyeye çekmeye çalışıyoruz." dedi.

Törende, okunan duaların ardından her iki ailenin üyeleri Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı. Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ile Yurtçu ve Duran ailelerinin üyeleri katıldı.

AA