İki yıllık kuraklığın ardından Güneydoğu Avustralya yeşile dönüyor

2019-2020 yazının Avustralya'ya rekor ısı getirmesi nedeniyle, Yeni Güney Galler şiddetli kuraklığın üçüncü yılına doğru gidiyor gibi görünüyordu. Ocak 2017'den Ekim 2019'a kadar güneydoğu Avustralya eyaleti yaklaşık bir yüzyıl içinde en düşük yağış miktarını yaşadı. Bu süre zarfında tarım arazileri kavruldu, göller kurudu ve milyonlarca balık öldü.

Birbirini izleyen 34 aydan sonra, şiddetli yağmurlar sonunda Yeni Güney Galler'e geldi. 2020 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında, güneydoğu Avustralya ortalamanın üzerinde yağış aldı. Avustralya Meteoroloji Bürosu'na (BOM) göre, Nisan ve Mayıs 2020, 2016'dan beri Yeni Güney Galler ve Murray-Darling Havzasında ortalama yağışa yakın ilk dönem oldu. BOM, yaklaşan kışın (Haziran-Ağustos) batı Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya'nın bazı bölgeleri için ortalamanın altında olacağını öngörüyor.

Yeni Güney Galler’in NASA’nın Aqua uydusu tarafından çekilen iki fotoğrafı eyalette kuraklık nedeniyle yaşananlarını oldukça çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Aqua’nın Mayıs 2018’de çektiği fotoğrafta eyalette kahverengi görüntüler hakimken Haziran 2020’de çekilen fotoğrafta eskisine göre bölgenin çok daha fazla yeşillendiği görülebiliyor.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde de 2020’nin başında rekor miktarda yağmur yaşandı. Victoria’da bulunan Melbourne şehrinde Ocak- Nisan 2020’de geçen sekiz yılın aynı dönemlerinde görülen yağmurun 8 kat fazla yağış yaşandı. Avustralya Meteoroloji Bürosu, Victoria eyaletinin de önümüzdeki dönemde olması gerekenden daha kurak bir mevsim geçirebileceğini tahmin ediyor.

2020’nin ilk yarısında Doğu Avustralya’da görülen rekor seviyedeki yağışlar, bölgedeki su eksikliğini gidermenin yanında çiftçilerin daha iyi bir dönem geçirmesine yardımcı oluyor.

Bununla birlikte, yağış, Murray-Darling Havzasında hala belirgin olan uzun vadeli kuraklığın etkilerini henüz telafi etmedi. Son yağmurlar bölgede su akışını iyileştirdi, ancak depolama seviyeleri hala çok düşük. BOM, bölgede yağış eksikliğinin izlerinin önemli birkaç yağmurdan sonra düzelebileceğini açıkladı.



