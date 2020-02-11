İki yüzlü kedi Quimera

Arjantin'de yaşayan Quimera isimli kedi, sıra dışı özelliği sayesinde sosyal medyada dikkat çekmeyi başardı. Quimera, gözleri de dahil olmak üzere, yüzünün iki yarısı da birbirinden farklı olan renklerle dünyaya geldi. İki farklı renkli gözü olan bu egzotik kedicik, iki tür kedi arasında gidip geliyor gibi. Bu duruma genetik uzmanları 'kimera' diyor. Her iki durumda da Quimera, muhteşem bir kedi! Quimera, Instagram hesabındaki 92 bin takipçisiyle sevimli pozlar ve günlük hayatından kesitler paylaşarak kalpleri eritiyor.





Columbia Üniversitesi Genetik ve Gelişim Profesörü Virginia Papaioannou'nun açıklamasında, 'Bir kimera, en az iki farklı orijinal embriyonun hücrelerinden oluşan kompozit bir bireydir. Eğer yeterince erken kaynaşırlarsa, genetik girdisi tamamen farklı iki kişiden olan tek bir organizmaya dönüşür. Bir mozaikte sadece bir kişi vardır ve hücrelerinde farklı genetik bileşenlerin aktif olması gerekir. Öbür türlü, bir kimera, çok daha sıra dışı ve beklenmedik bir olay olabilir' diyor.





“Beyaz lekelenme geninin eklenmesiyle X inaktivasyon mozaikçiliğinin oldukça basit bir örneği. Tüm kadın memelilerin iki X-kromozomu vardır" diye açıkladı profesör.

“Bir kedide kürk rengi için bir gen X kromozomunda bulunur ve herhangi bir kadında, X kromozomundaki tüm genlerin ifadesi 'mozaik' olacaktır, yani yarısı genin bir versiyonunu (Örn; siyah kürk) ifade eder ve diğer yarısı genden gelir (Örn; turuncu kürk). İnaktivasyon rastgele olur. Burada oldukça görünür olan turuncu / siyah mozaikçilikten bahsediyoruz, ancak aynı model X'deki iki farklı versiyona veya allele sahip diğer genler için de geçerli olacak."

Gözleri neden farklı?

Kürkünün farklı renklerde olmasının nedenini açıklayan Profesör Papaioannou, Quimera'nın göz renginin neden farklı olduğunu ise şöyle açıklıyor:

“Gözlerini etkileyen beyaz lekelenme geni olmalı, çünkü mavi gözün melanin eksikliği var. Bu kedinin göğsünde beyaz lekeler var. Beyaz lekelenme geni, boynuz gen, muhtemelen iki gözü farklı şekilde etkiliyor. Birinin bir çeşit normal rengi var ve diğeri mavi, bu da temel olarak pigment eksikliği."





Tüm bu anormal dış görünüşünün yanından Quimera, tamamen normal kedi davranışlarına sahip. Sahibiyle uyumayı seviyor. Çarşafın altında saklanmayı, bilgisayarın klavyesinin etrafında dolanmayı ve pençe atmayı seven normal bir kedi Quimera.



