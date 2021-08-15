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İkimizin Sırrı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İkimizin Sırrı dizisi nerde çekiliyor?

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İkimizin Sırrı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İkimizin Sırrı dizisi nerde çekiliyor?

İkimizin Sırrı dizisi ilk bölümüyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. 15 Ağustos Pazar akşamı da ikinci bölümüyle ATV ekranlarında seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, İkimizin Sırrı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İkimizin Sırrı dizisi nerde çekiliyor? İşte ayrıntılar…

15 Ağustos 2021, Pazar 17:53 Son Güncelleme:
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İkimizin Sırrı dizisi yaz sezonu boyunca ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Eşinin ölümünden sonra kızı ile hayatın zorlu mücadelesinin içinde tek başına kalan genç bir kadının hikayesinin anlatıldığı dizi duygusal konusu ve oyuncularının başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti…

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Neva, kocasını kaybetmesinin ardından 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalır. Hayatın zorlu mücadelesi ile savaşırken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir. Bir yandan karanlık adamlardan kaçmaya çalışırken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Uzun zamandır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girmek üzereyken geçmişten gelen bir isim ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Leyla Feray,
  • Aras Aydın,
  • Dolunay Soysert,
  • Tülay Günal,
  • Engin Alkan,
  • Bestemsu Özdemir,
  • Ceyhun Mengirlioğlu,
  • Irmak Örnek,
  • Deniz Hamzaoğlu,
  • Ahsen Türkyılmaz,
  • Sacide Taşaner,
  • Tarık Uğur Özenbaş
  • Mina Koyuncular

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİ NERDE ÇEKİLİYOR?

İkimizin Sırrı dizisi çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.


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