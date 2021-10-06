İkinci baronun kurulması için Ankara’da TBB’ye başvuru yapıldı

2050 avukatın imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini TBB’ye teslim eden Ankara 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz, “Mesleğimizin sorunlarını biliyoruz ve çözümü konusunda da güçlü bir motivasyon içinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sürekli diyaloğu zorlayan, sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza odaklanacağımızı ifade etmek isteriz” dedi.