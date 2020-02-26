İkinci cemre ne zaman düşecek? Cemre ne demek?
Baharın gelişinin müjdecisi olarak adlandırılan cemre ne zaman düşer. Havaya, suya ve toprağa düşerek baharın gelişini müjdeleyen cemrelerden ikincisi ne zaman düşecek.
26 Şubat 2020, Çarşamba 15:36 Son Güncelleme:
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Anadolu kültüründe baharın gelişini ve havaların ısınmasını müjdeleyen cemrelerden ikincisi ne zaman düşecek? İlk önce geçtiğimiz hafta 19-20 şubat tarihinde havya düşen cemrenin ikincisi ise suya düşecek. Havaya, suya ve toprağa düşen cemrelerin ikincisi 26-27 şubat tarihlerinde suya düşecek.
Toprağa düşerek tamamlanacak olan cemrede son cemre 5-6 mart tarihinde düşecek.
Cemre ne demektir?
Anadolu kültüründe havaların ısınması anlamına gelen cemre köken olarak Arapça'ya aittir. Arapça kor anlamına gelen cemre, ısıyı sıcaklığı sembolize eder. İlkbaharın başlamasından hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemre ile havaların ısınması, sıcaklıkların artması müjdelenir.
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