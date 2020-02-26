İkinci cemre ne zaman düşecek? Cemre ne demek?

Anadolu kültüründe baharın gelişini ve havaların ısınmasını müjdeleyen cemrelerden ikincisi ne zaman düşecek? İlk önce geçtiğimiz hafta 19-20 şubat tarihinde havya düşen cemrenin ikincisi ise suya düşecek. Havaya, suya ve toprağa düşen cemrelerin ikincisi 26-27 şubat tarihlerinde suya düşecek.

Toprağa düşerek tamamlanacak olan cemrede son cemre 5-6 mart tarihinde düşecek.

Cemre ne demektir?

Anadolu kültüründe havaların ısınması anlamına gelen cemre köken olarak Arapça'ya aittir. Arapça kor anlamına gelen cemre, ısıyı sıcaklığı sembolize eder. İlkbaharın başlamasından hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemre ile havaların ısınması, sıcaklıkların artması müjdelenir.











