Halk takviminde yüzyıllardır kendine yer bulan cemreler, baharın müjdecisi olarak biliniyor. Üç tane olduğu bilinen cemreler havaya, suya ve toprağa düştüğü zaman hava sıcaklıklarında belirgin değişiklikler oluyor ve kış uykusundan uyanan doğa yeniden canlanmaya başlıyor. İlk cemre 20 Şubat’ta havaya düştü. Şimdi gözler ikinci cemrenin düşeceği tarihe çevrildi…

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

Cemreler birer haftalık aralıkla düşüyor ve 20 Şubat’ta düşen ilk cemrenin ardından ikinci cemre de 27 Şubat Pazar günü suya düşecek.

2022 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

2022 yılının ilk cemresi 20 Şubat Pazar günü havaya düştü.

İkinci cemre 27 Şubat Pazar günü suya

Üçüncü cemre ise 6 Mart Pazar günü toprağa düşecek.

Cemre kelimesi, ateş ve kor anlamına gelmektedir. Cemre düşmesi ise Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgilere göre, Şubat ayı içerisinde birer hafta aralıklarla havada, suda ve toprakta gerçekleştiği düşünülen sıcaklık yükselmesi olarak tarif edilmektedir.

Cemre düşmesi aynı zamanda bahar bayramı olarak da kutlanan nevruzun yaklaştığının da habercisi olarak görülüyor.

Cemrelerin düşmeye başlamasıyla tarım ve ziraatla uğraşan pek çok kişinin çalışma hayatında da değişiklikler meydana geliyor. Zira, bu dönemde, kış boyunca kapalı alanlarda beslenmek zorunda kalan hayvanlar yeniden otlaklara salınırken, ziraat faaliyetleri için toprağı işleme zamanı geldiği ifade ediliyor.