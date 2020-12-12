İkinci çocuğu düşünmeden önce kendinize sormanız gereken sorular

İlk çocuğunuza kardeş vermek için doğru zaman olduğundan emin değilseniz kendinize birkaç soru sorun ve dürüstçe cevap verin. İşte o sorulardan bazıları…

İlk çocuğunuz bir yaşını doldurdu mu?

Özellikle çocuk sahibi olmaya hazır olmayan anne adaylarında depresyon belirtileri gözlemlenebiliyor. İkinci çocuğunuzu dünyaya getirmeyi düşünüyor ve bu zevki tekrar yaşamak istiyorsanız ilk doğumunuzun üstünden bir yıl geçmesini bekleyin. Bir yıl içinde siz anneliğe alışmış, vücudunuz da eski gücüne kavuşmuş olacak.

Çocuk sahibi olmak sizin için ne anlama geliyor?

Çocuk sahibi olmak birçok insan için çok farklı duyguları ifade ediyor. Kimimiz yaşlılığımızı güvence altına almak, kimimiz yalnız kalmamak, kimimiz mutsuz evliliğimizi kurtarmak, kimimiz ise gerçekten sevebilecek bir şey aradığımız için çocuk yapıyoruz. Bu cevaplar arasında en akla yatanı koşulsuz sevebilecek ve sevilebilecek birini yaratma isteğidir. Bunun dışında ilişki düzelsin diye ya da yaşlılığımda bana bakar mantığıyla çocuk yapmayı düşünüyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz.

Ona iyi bir ebeveyn olacak özelliklere sahip miyim?

Bu özellikler nedir sorusunun cevabı öyle muhteşem şeyler değil. Bir Harvard mezunu olmanızı kimse sizden beklemiyor. Ama sabırlı biri misiniz? Çocukları gerçekten seviyor musunuz? Hayatınızdan en az bir 7-8 seneyi tamamen birine bağlamak konusunda istekli misiniz? Onun için kötü alışkanlıklarınızdan ve keyfinizden verebilecek misiniz? Bu soruları cevaplayın ve bu özellikleri taşıyıp taşımadığınızı bir ölçün.

İlk hamileliğim nasıl geçmişti?

Eğer cevabınız hayır ise ikinci bebek için biraz daha düşünün. Çünkü sizin gibi zor hamilelik geçiren diğer anneler, ikincide de zorlandıklarını belirtiyor. Bu yüzden eğer ilk hamileliğinizde ve doğumunuzda zorlandıysanız ikinci bebek için süreyi uzatın ve bekleyin.

İlk doğumunuz sezaryen miydi?

Önceki doğumunuzda normal doğum yerine sezaryeni seçtiyseniz ikinci bebek için daha sağlıklı bir bedene ihtiyacınız var demektir. Uzmanlar ilk doğumunda sezaryen olmuş annelere ikinci bebek için en az 2 yıl beklemeleri gerektiğini söylüyor.

Eşiniz de sizin gibi hazır mı?

İlk bebeğinizin dünyaya gelmesiyle değişen sosyal yaşantınızın farkındasınız. Çalışma saatleriniz, uyku düzeniniz, alışveriş saatleriniz hatta arkadaşlarınızla geçireceğiniz vakitler bile artık belli. Minik bebeğinize ne kadar zaman harcadığınızın farkında mısınız? Siz anne olarak ‘Ben her iki bebeğime de seve seve bakarım. Kendimi bunun için yeterli görüyorum’ diyebilirseniz. Peki ya babamız buna hazır mı? O da kendine sizin kadar güveniyor mu? Onun adına düşünmeyin. Eşinizle her şeyi açık açık konuşup bu isteğinizi ona da söyleyin.

İşten çıkmanız gerekecek mi?

Belki de işinizden ayrılıp çocuğunuza bakmanız gerekecek ve sosyal yaşantınız bir anda tekdüze bir hal alacak. Hareketli günlük yaşantınız bir anda bitebileceğini ve kendinizi her gün evde bulacağınızı hesaba katın. Zaten günlük yaşantınızı ilk çocuğunuza göre organize etmiştiniz. İkincisini düşünürken maddi durumunuzu ve varsa işe dönme olasılığınızı da göz önünde bulundurun.

İkinci çocuğu maddi olarak kaldırabilecek misiniz?

Bir önceki maddeyle bağlantılı olarak sormanız gereken bir başka soru daha. İki bebek sahibi olmak demek iki çocuğa aynı anda bakmak demek. Bu da kıyafet, bez, yeme-içme ve hatta ilerleyen zamanlarda okul masraflarının da iki katına çıkması anlamına gelmekte. Maddi durumunuzun bunları karşılamaya yettiğinden emin olmadan ikinci bebek için planlar yapmamalısınız.







