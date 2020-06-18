Türkiye İkinci dalga endişesi! Vaka sayısı her geçen gün artıyor

İkinci dalga endişesi! Vaka sayısı her geçen gün artıyor

Türkiye

İkinci dalga endişesi! Vaka sayısı her geçen gün artıyor

Karabük’te her geçen gün artan corona virüs (Covid-19) aktif vaka sayısı 73’e yükselirken, 21 kişi de hastaneden taburcu edildi.

18 Haziran 2020, Perşembe 22:32 Son Güncelleme:
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Ramazan Bayramı öncesi korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları artmaya devam ediyor. Üç haftalık süreçte meydana gelen toplam vaka sayısı 73’e yükseldi. İkinci dalga endişesinin yaşandığı kentte 52 kişinin tedavileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılırken, 21 kişinin ise evlerinde tedavileri sürüyor.

Anonslarla sık sık sosyal mesafe kuralı uyarısının yapıldığı, vatandaşların maske kullanımı ve hijyene dikkat etmesi gerektiği hatırlatılıyor.

İHA

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