İkinci dalga yok, ikinci bahar var

COVID-19 salgınının sıfır noktası Çin’in Vuhan kentinde ikinci dalga görülmedi. Salgını yenmelerinden yedi ay sonra, dünyanın özlemini çektiği eski normalde yaşama devam ediyorlar. Hiç COVID-19 ile karşılaşmamış kadar rahat Vuhanlıların çılgın eğlence hayatını haber ajansı Reuters görüntüledi. Pasta savaşları yapılıyor, hep bir ağızdan şarkı söyleniyor. Vuhan 23 Ocak’ta karantinaya alınmış ve 73 gün tecrit hayatı yaşamıştı.

7 aydır özgürler

Bugün, uzmanlar “Normale dönmenin tek yolu aşılanmak” dese de Vuhan normale döndüğünde aşı henüz bulunmamıştı. 10 Mayıs’tan bu yana bölgede tek yerli vakaya rastlanmadı. Çin otoritesi ikinci dalga önlemini sıkı sınır politikası ve izolasyonla açıklıyor. Salgın geçmişi olan ülkede maske kullanımı da yaygın bir alışkanlıktı. Uzun yıllardır vatandaşı takip sistemiyle eleştirilen Çinli yetkililer, bu sistemin salgının bastırılmasına yardım ettiğini belirtiyor.