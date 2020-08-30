İkinci dalganın merkezi üniversiteler olabilir

İngiltere’de üniversiteler birliği açıklama yaparak, ülkede hemen öğrenime başlanırsa, corona virüsün ikinci dalgasının üniversite öğrencilerini etkileyeceği konusunda uyardı. Üniversite ve Kolej Birliği, hükümetin üniversiteleri açarak 'bir sağlık krizini teşvik ettiğini' ifade etti.

İngiltere’de Eylül ayında üniversitelerin açılması halinde yaklaşık bir milyon öğrencinin eğitime başlayacağını ve bu durumun 'üniversitelerde vakaları tetikleyebileceğini’ belirtti.

Üniversite ve Kolej Birliği (UCU) Genel Sekreteri Jo Grady basına yaptığı açıklamada, sonbaharda başlaması beklenen corona virüs ikinci dalgasının, ülkede ilk önce üniversite öğrencilerini etkileyeceğini belirtti.

DHA







