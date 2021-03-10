İkinci doz başladı! Yerli koronavirüs aşısında yeni gelişme

Yerli koronavirüs aşısında 2. faz çalışmaları kapsamında ilk kez bir gönüllüye 2. doz uygulanıyor. TRT Haber, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde aşı uygulamasını takip ediyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından aylardır üzerinde çalışılan yerli koronavirüs aşısında bugün çok önemli bir döneme geçildi.

2. faz çalışmaları süren aşıda, ilk kez bir gönüllüye 2. doz uygulandı. FAZ-2 çalışması da olumlu sonuçlanırsa, FAZ-3 çalışmaları uluslararası ölçekte, binlerce gönüllü üzerinde yürütülmeye başlanacak.

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışılan yerli koronavirüs aşamasında çok önemli bir noktaya gelindi. Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesinde hizmet veren İl Klinik Araştırma Merkezi'nde yerli koronavirüs aşısının 2. dozu ilk kez bir gönüllüye uygulandı.

"BU MÜCADELEDE BEN DE YER ALMAK İSTEDİM"

37 yaşındaki Soner Aker ise yerli aşı için gönüllü olan yüzlerce kişiden biri oldu.

2. fazı devam eden yerli aşının 2. dozunu olan Aker, "Çok iyiyim, çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Ülkemizde virüse karşı büyük bir mücadele veriliyor. Bu mücadelenin içerisinde vatandaş olarak ben de yer almak istedim" dedi.

"NİSAN SONUNDA FAZ-3 AŞAMASINA GEÇİLEBİLİR"

Üniversite Rektörü Mustafa Çalış, "Gönüllümüze FAZ 2 çalışmasının 2. dozu vurulmuş oldu. FAZ 1 ve FAZ 2 aşamaları çok güzel geçmişti. Şu ana kadar 170 kişiye FAZ 1 dozlaması yapıldı. Bu 170 gönüllüden 2. dozu vurulan ilk kişi de Soner Aker oldu." dedi. Çalış, FAZ 2'nin 250 gönüllü üzerinde uygulanacağını da söyledi.

Rektör Çalış, Nisan ayının ortasında FAZ 2'nin 2. dozlamasının bitmesini planladıklarını söyleyerek, "Nisan ayının sonlarına doğru da FAZ 3 çalışmaları başlamış olur diye ümit ediyorum.

FAZ 3 aşamasında belli bir noktaya geldikten sonra acil kullanım onayının da verilebileceğini belirten Şahin, “Belli bir aşamaya gelmemiz gerekiyor. Etkinlik ve güvenlik hem FAZ 1’de hem FAZ 2’de görüldü. Ancak faz 3’de de görülmesi gerekiyor. Bunun kararını Sağlık Bakanlığımız verecek” şeklinde konuştu. (Kaynak: TRT HABER)



