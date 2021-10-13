Köln Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rondorf semtinde bulunan Amerikan ve İngiliz yapımı bombaların imha çalışmaları sırasında bölgede oturanlar tahliye edildi. Uzmanlar, bombaları sorunsuz imha etti.

İmha çalışmaları sonrasında tahliye edilenler evlerine döndü.

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma çok sayıda patlamamış bomba bulunuyor.

AA

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