İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar imha edildi
Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma çeşitli ebatlarda 5 bomba etkisiz hale getirildi.
13 Ekim 2021, Çarşamba 00:41 Son Güncelleme:
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Köln Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rondorf semtinde bulunan Amerikan ve İngiliz yapımı bombaların imha çalışmaları sırasında bölgede oturanlar tahliye edildi. Uzmanlar, bombaları sorunsuz imha etti.
İmha çalışmaları sonrasında tahliye edilenler evlerine döndü.
Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma çok sayıda patlamamış bomba bulunuyor.
AA