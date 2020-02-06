İkinci Dünya Savaşı'nın ayırdığı kız kardeşler, 78 yıl sonra kavuştu
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi bombalarının ayırdığı kız kardeşler Rosalina Kharitonova ve Yulia Kharitonova, 78 yıl sonra bir internet sitesinin arama hizmet sayesinde kavuştu.
06 Şubat 2020, Perşembe 07:44 Son Güncelleme:
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Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya’da Stalingrad’a düzenlediği saldırılarda bombalardan kaçmaya çalışan on binlerce aile parçalanmıştı. Onlardan biri de Kharitonova ailesiydi. O dönem Rosalina Kharitonova’nın çalıştığı gizli tank fabrikası bombalanmıştı. Ailesine sağ çıkan olmadığı söylenmişti. Evleri yıkılan aile, bölgeden kaçtı. Oysa Rosalina o sırada fabrikada değildi. İşçilerle birlikte bir tahliye botunda kaçmaya çalışıyordu.
https://twitter.com/preueth/status/1225104510088966144
https://twitter.com/RT_com/status/1225147078231257088
Stalingrad’a 1600 km uzaklıktaki başka bir fabrikaya yönlendirildi. Orta Asya’ya kaçan ailesinden sadece kardeşi Yulia hayatta kaldı. Rusya’da savaşın ayırdığı ailelerin bilgilerini toplayan bir internet sitesi açıldı.
Bu siteden haberdar olan Yulia’ın (92) kızı, teyzesi Rosalina’yı araştırdı. Rosalina’nın (94) adı sağ kurtulanlar arasındaydı. Birbirlerine 78 yıl sonra yeniden ulaşan abla kardeş, Rosalina’nın yaşadığı Ural bölgesinde kavuştu. Bu sıcak kavuşma yürekleri ısıttı.
Stalingrad’da 2. Dünya Savaşı’nın en kanlı çatışmaları yaşanmıştı. 1 milyon insan çatışmalarda hayatını kaybetmişti.
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