Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya’da Stalingrad’a düzenlediği saldırılarda bombalardan kaçmaya çalışan on binlerce aile parçalanmıştı. Onlardan biri de Kharitonova ailesiydi. O dönem Rosalina Kharitonova’nın çalıştığı gizli tank fabrikası bombalanmıştı. Ailesine sağ çıkan olmadığı söylenmişti. Evleri yıkılan aile, bölgeden kaçtı. Oysa Rosalina o sırada fabrikada değildi. İşçilerle birlikte bir tahliye botunda kaçmaya çalışıyordu.





Stalingrad’a 1600 km uzaklıktaki başka bir fabrikaya yönlendirildi. Orta Asya’ya kaçan ailesinden sadece kardeşi Yulia hayatta kaldı. Rusya’da savaşın ayırdığı ailelerin bilgilerini toplayan bir internet sitesi açıldı.

Bu siteden haberdar olan Yulia’ın (92) kızı, teyzesi Rosalina’yı araştırdı. Rosalina’nın (94) adı sağ kurtulanlar arasındaydı. Birbirlerine 78 yıl sonra yeniden ulaşan abla kardeş, Rosalina’nın yaşadığı Ural bölgesinde kavuştu. Bu sıcak kavuşma yürekleri ısıttı.

Stalingrad’da 2. Dünya Savaşı’nın en kanlı çatışmaları yaşanmıştı. 1 milyon insan çatışmalarda hayatını kaybetmişti.

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