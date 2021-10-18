Ek yerleştirmelerin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından boş kontenjanlar belli oldu ve 2. ek tercih kılavuzu da bu kontenjanlara göre hazırlanarak adayların erişimine açıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS 2. Ek tercihlerin 14 Ekim’de başladığını duyurmuştu. Henüz tercihte bulunmayan adaylar ise, ek tercihlerin ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte, YKS ek yerleştirme tercihi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve YKS 2. ek tercih kılavuzu ve ÖSYM AİS tercih ekranı…

EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR

YKS 2. Ek tercihler uzun süredir sabırsızlıkla bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ek tercihlerin 14 Ekim-18 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu.

Adaylar 18 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından (AİS) T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile bireysel olarak tercihte bulunabilecekler.

YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

YKS 2. Ek tercihte bulunacak adayların, tercih kılavuzunu dikkatlice inceleyerek tercihlerini bu kılavuz ışığında yapmaları gerekmektedir. Ek tercih kılavuzuna https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/EK-2/kilavuz14102021.pdf adresinden veya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

YKS 2. EK TERCİH KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

YKS 2. EK YERLEŞTİRME TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyen adaylar ile bu seneye özel hayata geçiren uygulama ile 140 puan alan adayların YKS 2. Ek tercih süreci 14 Ekim Perşembe günü başladı, 18 Ekim Pazartesi günü sona eriyor. Adaylar u süre içerisinde ÖSYM'nin

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle, kendileri yapacaklar. İnternet üzerinden yapılan tercihlerden başka posta, fax, elektronik posta gibi yollarla tercihler gerçekleştirilemez.

2. ek tercihlerini yapan adaylar, aynı zamanda 25 TL olan ikinci ek tercih ücretini de ödemek zorundalar. 19 Ekim Salı günü saat 23.59’a kadar ek tercih ücretini ödemeyen adayların tercih işlemleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

YKS 2. ek tercih ücreti ÖSYM’nin ana sayfasında bulunan “e-işlemler” bölümünde “Ödemeler” sekmesinden kredi kartı/banka kartı aracılığıyla yapılabilecek.

YKS 2. EK TERCİH ÜCRETİNİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYIN

Diğer yandan bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmî iş günlerinde ve resmî çalışma saatlerinde yapılabilecek.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit / Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.

YKS 2. EK TERCİH ÖSYM AİS EKRANINDAN TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN