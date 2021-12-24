Döviz kurundaki sert düşüş piyasalarda değişikliklere neden olmaya devam ediyor. Bu kapsamda en çok da rekor şekilde yükseliş yaşayan ikinci el araba piyasasında son durum merak ediliyor. Zira kimi markalarda ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçmişti. Peki, İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022'de ikinci el araçlar zamlanacak mı? İşte yanıtı…

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç'tan ikinci elde fiyat açıklaması geldi.

Erkoç fiyatların on gün içinde değişebileceğini söyledi. MOSFED Başkanı, "Döviz kurundaki düşüş ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacak" dedi.

Erkoç, "İkinci el araç fiyatları da geri gelecektir ama bunun piyasalara yansıması 1-2 gün içinde olmaz. Bu fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir. Çünkü piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor" dedi.

2022'DE İKİNCİ EL ARAÇLAR ZAMLANACAK MI?

Aydın Erkoç 300 bin lira değerindeki bir araçta yaklaşık 25-30 bin lira gibi bir indirim olabileceğini söyledi. Erkoç, devam eden çip krizini de hatırlattı.

MOSFED Başkanı, sorunun çözümünün 2022 ortalarını bulabileceğini belirterek "Piyasaya sıfır araç girmesiyle de "fiyatlarda tam bir gerileme" olacağını ifade etti







