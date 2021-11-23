Sene sonunun gelmesiyle birlikte otomotiv şirketlerinden kampanya beklenirken sıfır otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Sıfır otomobil bulunamayınca ikinci el otomobiller daha yüksek fiyattan listelerde yer aldı. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberi...

OTOMOBİL ÜRETİMLERİ YARIM KALDI

Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs pandemisiyle birlikte arz ve talep dengeleri şaştı. Çip sorununun da ortaya çıkmasıyla birlikte otomotiv sektöründe üretim ağır yara aldı. Fabrikalar üretim hatlarını durdururken çip tedariğinde sorun olması nedeniyle de birçok otomobilin üretimi yarım kaldı.

İKİNCİ EL ARAÇLARA İSTEDİKLERİ FİYATI YAZIYORLAR

Piyasada sıfır Otomobil bulmak zorlaşırken bir de bayilerin aksesuar dayatması nedeniyle fiyatlar daha da yükseldi. Multimedya, krom aksesuar, seramik kaplama, koltuk koruma, cam filmi gibi müşterinin talep etmediği ekstraları da otomobillere koyan bayiler fiyatları 20-30 bin lira daha artırmış oldu.

Sıfır otomobil bulmanın zorlaştığı ortamda ikinci el piyasasında ise isteyen istediği fiyatı yazmaya başlayınca fiyatlar birden bire tavan yaptı.

SIFIRI YOK, İKİNCİ ELİ ÇOK

Sıfır otomobil bayide bulunamayınca düşük kilometreli ikinci el ya da genelde galericiler tarafından satın alınıp, plakası olup ancak hiç yol gitmemiş olan sıfır kilometre otomobiller ilgi görmeye başladı. Yılbaşının yaklaşması ve otomobilin yatırım aracına dönüşmesi de fiyatları yükseltti. Al-satçı olarak bilinen ve galerici gibi davranan kişiler de piyasanın yükselmesinde büyük etki sahibi oldular.

SIFIRI 241 BİN LİRA OLAN ARAÇTA İKİNCİ EL 357 BİN LİRA

Konuya ilişkin olarak örnekler ikinci el ilan sitelerinde bulunuyor. Toyota Corolla Vision MDS otomobilin sıfırı bayide 241 bin lira iken 16 bin kilometre yol yapmış 2021 modeli 357 bin liradan satışa çıkıyor. Aynı otomobilin 2019 modeli ve 25 bin kilometrede olanı da 295 bin liradan satılıyor.

Fiat Egea’da da aynı durum bulunuyor. Fiat Egea 1.4 Sedan modelinin bayideki fiyatı 183 bin 900 lira seviyesinde. İkinci el ilan sitelerine bakıldığında ise 16 bin kilometre yapmış 2021 modeline 300 bin lira Fiyat yazılmış. Aynı özelliklerde 2016 model 21 bin kilometre yol yapmış ve 5 yaşındaki aracı da 187 bin 500 liradan satışa sunulmuş.

Renault Clio 1.0 Sce Joy paket otomobilin sıfırı bayide 214 bin 900 liraya satılırken, ilan sitelerinde 2020 model ve 50 bin kilometreye yakın araçlar 295 bin liradan satışa çıkıyor.

“FIRSATÇILIKTIR, TEFECİLİKTİR”

Erol Şahin – EBS Danışmanlık Genel Müdürü

İkinci el otomobil piyasasındaki fiyat artışlarını yorumlayan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin “Yeni araç yok, tedarik sıkıntısı var. Sadece çip değil, ham maddeden de kaynaklanan sorunlar var. Mevlana’nın bir sözü vardı “Karanlığa küfredeceğine bir mum da sen yak”. Herkes küfrediyor ama kimse mum yakmıyor. 100 ikinci el otomobilin 60’ını vatandaş alıp satıyor. İnsanlar kendi aralarında satış yapıyor. Asıl fiyatı artıran vatandaşın bizzat kendisi. Kur 10 kuruş artarken fiyat katlanarak artıyor. Artan fiyattan da vatandaş şikayetçi ama yüksek fiyattan satıyor. Vatandaş bu işi yatırıma da çevirdi. Her sektör otomotiv konuşuyor. Pazar büyümüyor aslında pazar küçülüyor. İkinci elde 7.5-8 milyon ikinci el otomobil satılıyor. İkinci el pazarında eylül ayı bazında baktığımızda son 12 ayın 11 ayını ikinci el otomobil pazarı küçülerek geçirdi. Ekim ayında sadece yüzde 8’lik büyüme var ama bu da tüm yıla etkisi çok küçük, önemsiz bir artış. Pazar küçülürken fiyatlar artıyor. Fiyatların artmamasını beklemek saflık olur. Günlük fiyat artışları fırsatçılıktan kaynaklanıyor.” dedi.

“ESNAF STOKÇULUK YAPACAK KAPASİTEYE SAHİP DEĞİL"

Şahin “Esnafın sermayesi bellidir, onu döndürmek zorundadır. Stokçuluk yapacak kapasiteye sahip değil esnafımız. Ama şahıslar fiyatları sürekli yukarı taşıyor ve manipüle ediyor. Bunun adı düpedüz tefeciliktir.” açıklamasında bulundu.

"İKİNCİ EL ARAÇLARDA FİYAT YÜKSELSE DE SATIŞ AZALIYOR"

İkinci el piyasasında pazar daralması olduğunu belirten Şahin “İkinci elde pazar daralıyor. Galerici aracı satarken takasla otomobil alır, elinde yeni bir araç olmuş olur. Filolar 0-3 yaş aralığında satış yapıyordu. Filolar yeni araç almayınca stoklar azalınca esnafa kaynak girişi azaldı. Esnaf da piyasadan araç toplamaya başladı. İkinci el otomobillere teklif verilen sitelerde de alımlar devam ediyor ama çok da büyük değil. Aslına bakıldığında ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar yükselse de satış sayısı azalış gösteriyor.” yorumunu yaptı.