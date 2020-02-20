İkinci el araç alım-satımı yapanlar dikkat!

Tüm yatırım araçlarından fazla kazandıran ikinci el pazarı, kâr amaçlı alım-satım iştahını da artırdı. Doktor, memur araba alıp satıyor. Herkes galericilerin işini yapmaya başladı. Ancak bu satışlardan elde edilen kârın vergisi ödenmiyor. Ticari faaliyeti olmayan kişilerin bu hamlesine karşı yeni önlemler gündemde. Bir yılda 3.5 milyon aracın kayıtdışı satıldığını belirten İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Hayrettin Ertemel, internet üzerinden ikinci el araç satımında, T.C. kimlik numarası, ekspertiz raporu ve ruhsat bilgilerinin girilmesi gibi zorunlulukların getirilmesi konusunda ilgili bakanlıklara talepte bulunduklarını söyledi.

500 adet satanlar var

İnternet üzerinden yapılan satışların yüzde 63’ünün bireysel satış olduğunu belirten Ertemel, “5 ve üzeri ilan veren kişi sayısı 200 bin. Satıcı şahıs ama 500 üzeri satış yapıyor. Ne bir vergi levhası var ne bir dükkanı var. Burada devletimiz zarar görüyor. Ayrıca, suistimallerden dolayı tüketiciler mağdur oluyor. Bu durumları Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yaptığımız girişimlerde sürekli gündeme getiriyoruz” dedi.

Noterler liste çıkarıyor

Birkaç ay içinde düzenlemenin devreye gireceğine işaret eden Ertemel, “Aslında bu süreç başladı. Noterlere Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yazılar gidiyor. Noterlerden artık bir yıl içerisinde 2 ve ya 3’ten fazla araç alıp satanların listesini istemeye başladılar” diye konuştu.