İkinci el araç piyasasında hareketlilik! 'Korkudan araç satamıyorum'

Otomotiv piyasasındaki fiyatlar yükselmeye devam ediyor. İstanbul Erbaş Rami Açık Oto Pazarı'nda dün hareketlilik erken saatlerde başladı. Sıfır araç bulunamaması nedeniyle vatandaşlar soluğu ikinci el pazarında aldı.

Ancak ikinci el araçlardaki fiyatlar alıcıyı korkuttu. Fiyatların her gün arttığını belirten esnaf ise, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söyledi. Dolayısıyla satışların da düştüğünü ve ikinci el otomobil fiyatlarının bile 60-70 binden başladığını söyledi.

"KORKUDAN ARABA SATAMIYORUM"

İkinci el otomobil satışı yapan galerici Zeydin Melekoğlu, araç fiyatlarıyla ilgili olarak, "Biz böyle bir şey görmedik. Az önce bir arabayı ekspertize yolladım, 180 bin liraya ama düşündüm acaba uygun mu verdim diye. Yarın öbür gün bu paraya böyle bir araba alabilecek miyim diye düşündüm.

Esnaf olarak çok zor durumdayız. Bu hafta sattığımız arabayı haftaya 20-30 bin lira farkla alabiliyoruz. Biz fiyatlara yetişemiyoruz. Esnaf olarak bizim paramız pul oldu. İkinci el araçlara bir talep var sıfır araç bulunamadığı için ikinci el piyasası canlandı.

İkinci el fiyatları bu yüzden yükseldi. Bu hafta 116 bin liraya alamadığımız araba haftaya 125 bin liraya yükseliyor. Araba sektöründe çok sıkıntı var, araba gelmemesi, kurların oynak olmasından dolayı millet arabalarını stokluyor. Bu araçlara bir çare bulun. 12 yıldır bu işi yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum.

Araç satıyorum sonra düşünüyorum acaba uygun mu verdim diye. Sizin bir aracınız var örneğin 100 bin liraya aldınız geçen yıl, bu yıl 300 bin liraya internete koyduğunuzda bu araç talep görüyor. 100 bin liraya aldığınız arabayı 300 bin liraya satıyorsunuz. 40 gün önce 160 bin liraya sattığım araba şu an 240 bin lira. Ben esnafım araba satmak istiyorum ama korkudan araba satamıyorum" diye konuştu.

"BELLİ BİR KİTLE ARAÇLARI STOKLUYOR"

İkinci el otomobil satışı yapan Taştan Işık ise "Gidişat kötü şu an, önümüzü göremiyoruz. Yeni araç gelmemesi piyasayı bu hale getiriyor. Piyasada karaborsa oluştu. Arabalar stoklanıyor.

Belli bir kitle araçları stokluyor. Şu an duygusal ve sanal bir ortamda ticaret yaptığımızı sanıyoruz ama alım gücü düşük. Eskiden 200 bin liraya 3 araba alırken şu an 2 araba alabiliyorsunuz" dedi.

"ARABA HAYALİ İLE GELİP DÖNÜYORUZ"

Otomobil satın almak için pazara geldiğini belirten Ahmet Gündoğan, "Araba almak için geldik ama parası olan için iyi olmayan için sürüm. Araba hayali için geliyoruz dostları görüp dönüyoruz" dedi.

Sıfır araçlarda magnezyum ve çip krizi, ikinci elde stok sorunu ortaya çıkıncı araç fiyatları neredeyse her gün zamlanıyor. İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatlarını sollarken vatandaş bütçesine göre araba bulmakta zorlanıyor.

"FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDECEK"

Artık satıcıların araç fiyatlarında indirim yapmadığını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç "Magnezyum ve çip krizi gibi dünyada iki önemli sorun var. Sıfır araç üretimde sıkıntı yaşandığından bütün ülkelerde tedarik konusunda problemler yaşanıyor. Bu sorun muhtemelen 2022 yılının altıncı ayına kadar sürecek. Hal böyle olunca ikinci el araçlarda da fiyat artışları devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bir vatandaşın sene içerisinde en fazla 3 araç satışı yapabileceğini söyleyen Erkoç, "Yeni düzenlemeyle birlikte Ticaret Bakanlığı, vatandaşların senede kaç araç alıp sattığını görebiliyor. Bu sınırı aşanlar ve bu kurala uymayanlar var. Bazı illerimizde cezalar kesiliyor. Hatta bazı galericilerin yeterlilik belgesi almadığı dönemlerde alıp sattığı araçlar içinde cezalar kesilmeye başlandı." dedi.

Araç alacak vatandaşların biraz daha serin kanlı olmaları gerektiğini belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç," Vatandaşlarımıza önerim şu. Araç fiyatları yükseliyor diye çok aşırı heyecan ve panik yapıyorlar. Biraz serin kanlı olmaları lazım. Çok fazla talep olması da araç fiyatlarını yükseltiyor." diye konuştu. Fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Fiyat artışları ile karşılaşan vatandaşlarımız mümkünse otomobil alım hedeflerini biraz ötelesinler. Düşük olan araç fiyatının aniden artırdıklarını bildikleri araç satıcıları var ise bunları görselleri ile birlikte Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsinler." dedi.

"TÜKETİCİ FAZLADAN ÖDEDİĞİ 100 BİN TL'Yİ GERİ ALABİLİR"

Fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde vatandaşların fazladan ödedikleri paraları geri alabileceğini söyleyen Ağaoğlu, "15 gün önce 200 bin liraya ilana koyulan arabaların bugün fiyatlarının 300 bin liraya çıktığını görüyoruz. Hatta binlerce araç satışının ilandan kaldırıldığını görüyoruz. İlanın 200 bin lira olarak görüp kanıtlayan tüketici şayet buna 300 bin lira ödedi ve Ticaret Bakanlığı da haksız fiyat artışından o satıcıya ceza kestiyse... Satıcının tacir olması durumunda tüketici yargı yoluyla fazladan ödediği 100 bin lirayı geri alabilir." ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİ FAZLADAN ÖDEDİĞİ 100 BİN TL'Yİ GERİ ALABİLİR"

Fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde vatandaşların fazladan ödedikleri paraları geri alabileceğini söyleyen Ağaoğlu, "15 gün önce 200 bin liraya ilana koyulan arabaların bugün fiyatlarının 300 bin liraya çıktığını görüyoruz. Hatta binlerce araç satışının ilandan kaldırıldığını görüyoruz. İlanın 200 bin lira olarak görüp kanıtlayan tüketici şayet buna 300 bin lira ödedi ve Ticaret Bakanlığı da haksız fiyat artışından o satıcıya ceza kestiyse... Satıcının tacir olması durumunda tüketici yargı yoluyla fazladan ödediği 100 bin lirayı geri alabilir." ifadelerini kullandı.

DHA