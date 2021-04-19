İkinci el araç satışında dolandırıcıların yeni yöntemi!

İkinci el otomobilde zaman zaman yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı ilgililer sık sık uyarılarda bulunuyor. Ancak, tüm tedbirlere rağmen dolandırıcılar her geçen gün farklı bir plan uyguluyor. Bir GSM şirketinden çalışan Eray Kulakcı, geçen 25 Mart günü aracını internet üzerinden satışa çıkardı.

Kulakcı, araç bedelini 155 bin lira olarak gösterdi. İlanın yayına girmesinden kısa süre sonra Kemal A. isimli bir kişi Kulakcı’yı aradı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan Kemal A., Kulakcı’ya özetle “Ben müteahhitlik işleri yapıyorum. Bizim inşaatın kalıp işlerini yapan Burak diye bir arkadaşıma bu aracı almak istiyoruz. Son fiyatı ne olur” dedi.

İkili arasında yürütülen görüşme sonrası 153 bin liralık fiyatta anlaşıldı. Kemal A., aracın devrini 25 Mart günü alabileceklerini söyledi.

PARAYI BEN GÖNDERECEĞİM

Ancak öğleden sonra, Kemal A. bir kez daha Kulakcı’yı arayarak “İşlerim yoğundu. Bugün yetişmez. Devri yarın alırız. Paranı da öncesinden gönderirim” dedi. Kemal A., bir süre sonra Kulakcı’yı, araç devrinin yapılacağı Burak isimli kişi ile irtibatlandırdı. Bu kişi Kulakcı’ya, 26 Mart sabahı görüşebilecekleri yerin konumunu attı. Kulakcı gönderilen konuma gitti. Konum, Kulakcı’yı, bir otomobil galerisinin önüne getirdi. Kulakcı, ‘doğru yere mi geldim’ diyerek Burak adlı kişiyi aradı. Bu kişi “Evet doğru yerdesin. Galeriye gir. Mesut Bey’in yanına git. Konuyu biliyor. Devri o alacak” yanıtı verdi.

KONUMDA GALERİCİ ÇIKTI

Eray Kulakcı, olan bitene anlam veremese de pek de bir sorun göremedi. Kulakcı, galerici Mesut S.’nin yanına gitti. Mesut S., araca baktı. Daha sonra ekspertize gösterileceği söylendi. Taraflar birlikte ekspertize gitti. Her hangi bir sorunun olmadığı raporlandı. Sıra, aracın devri aşamasına geldi. Mesut S., temasta olduğu noter görevlisine önceden evrakları attı. Bu sırada Eray Kulakcı, parayı göndereceğini söyleyen Kemal A. ile sık sık iletişim kurdu. Kulakcı ve S. notere gittikleri sırada A., Kulakcı’ya bir dekont gönderdi. Dekont, A.’nın hesabından Kulakcı’ya 153 bin lira gönderilmiş gibi düzenlenlenmişti.

BİR SAHTE BANKA MESAJI

Kulakcı, eline dekont ulaşsa da mobil bankacılık hesabına gelen bir paranın olmadığını gördü. Kulakcı ve Mesut S. bu sırada notere ulaştı. Kulakcı, hesabına para gelmediği için noter binasının dışına çıktı ve oyalanmaya başladı. Kemal A. ile temasını sürdüren Kulakcı’ya bu esnada, yine aynı kişi tarafından bankadan gelmiş gibi oluşturulan mesaj gönderildi. Mesaj, EFT talimatının yapıldığını gösteriyordu. Kulakcı gelen mesaj sonrası yine hesabına baktı. Ancak hesaba düşen bir para yoktu. Mesut S.’nin telkini ile Kulakcı, devir için imzayı attı.

DEKONT SAHTE ÇIKTI

İkili noterden birlikte çıktı. Kulakcı bir kez daha Kemal A. ile temasa geçti. Bu kişi “Banka öğlen arasına girmiş. Bugün Cuma olduğu için işler yoğun. Öğleden sonra saat 14.30’da para hesaba düşmüş olur” dedi. Ancak Kulakcı’nın hesabına herhangi bir para gelmedi. Kulakcı gönderilen dekontun da sahte olduğunu öğrendi. Galerici S. ile görüşen Kulakcı, aracın satıldığı yanıtını aldı.

10 YILLIK EMEK SAATLER İÇİNDE GİTTİ

Silifke Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunan Kulakcı “Ben, hep insanları kendim gibi bilir ve güvenirdim. Ancak bu olaydan sonra artık kimseye güvenemiyorum. Benim, babamın ve ağabeyimin 10 yıllık emeğiydi o araba ve gitti” diye konuştu. Kulakcı’nın avukatı Ahmet Ekin ise, “Bu bir şebekenin işi. Çok organize hareket edilmiş. Sahte banka dekontları, SMS’ler her şey hazırlanmış. Savcılık, araç üzerine tedbir koydu. Etkin bir soruşturma ile şebeke tüm yönleri ile açığa çıkarılır” dedi. Kulakcı ile irtibata geçen Kemal A. ve Burak GSM numaraları kapalı durumda. Galerici Mesut S. ise açıklama yapmak istemedi.



