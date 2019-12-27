İkinci el araç ticareti yapanlar için süre uzadı

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için almaları gereken yetki belgesi için süre uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'nın konu ile ilgili Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan 31 Aralık 2019 ibaresi 31 Ağustos 2020 şeklinde değiştirildi.

Bilindiği üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekiyor.



