İkinci el araca Tur Assist güvencesi

Tur Assist ise yeni dönemde; Warranty Pratik & Warranty Plus İkinci El Otomobil Garanti Paketleri ile otomobil hayalleri kuranları garanti altına alıyor. Tur Assist Pazarlama Müdürü Nil Mutlu Turhan, “İkinci el otomobil garanti hizmetini 2003 yılından bu yana veriyoruz. Şimdi ise Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirildi. Yaklaşık 17 yıllık deneyimimiz ile bu yeni dönemde de önemli hizmetlerimiz olacak. Tur Assist olarak, bireysel müşterilerimize sunduğumuz Warranty paketleriyle ikinci el araçlara artı değer katmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Garanti kapsamındaysa ücret alınmıyor

“Warranty paketleriyle ikinci el araç kullanıcılarını koruma altına alırken, bir yandan da Türkiye’nin her noktasına yayılmış geniş hizmet ağımız ile müşterilerimize hızlı ve profesyonel hizmet alma imkânı sunuyoruz” diyen Turhan, şu bilgiyi paylaştı: “Ekspertiz raporu hazırlanırken birçok parametreye bakılıyor. Kapsam dahilinde olmayan parçalar belirlenerek müşteri ile paylaşılıyor. Sorun olmayan parçalar ise garantimiz altında oluyor. Bir araç arızalanırsa durumuna göre çekici hizmeti veriyoruz. Sonra anlaşmalı servislerde arızası gideriliyor. Eğer arıza garanti kapsamındaki parçada gerçekleşmişse ücret talep edilmiyor.”

Paketlerin özellikleri

Warranty Pratik ve Warranty Plus otomobil garanti paketlerinin teminatlarına göre, binek ve hafif ticari aracın 8 yaşını aşmamış ve 160 bin kilometreyi doldurmamış olması gerekiyor. Warranty Pratik, binek ve hafif ticari araçları 3 ay 5 bin kilometreye, 1 yıl ya da 15 bin kilometreye kadar iki ayrı paketle güvenceye alırken, Warranty Plus ise binek ve hafif ticari araçları 1 yıl ya da 25.000 kilometreye kadar koruma altına alıyor.







