İkinci el araçta hemen sigorta

Buna göre, ikinci el araç alacak vatandaşlar, daha önce 15 gün satıcının sigortasını kullanabilirken, eylülden itibaren bu durum ortadan kaldırılıyor. Yani vatandaşın satıcıdan arabayı alır almaz sigorta yaptırması gerekecek.

SATICI RAHATLAYACAK

Değişiklik ile ilgili açıklamalarda bulunan sigortacı Barış Gümüş, “Satıcının 15 günlük sigortası kullanıldığında, alıcının bu süre içinde yaptığı kaza ve benzeri işler, satıcının sigortasına yansıyor. Bu da satıcının daha sonraki araç alışında priminde sıkıntı yaratıyor. Bunu gidermek için düzenleme yapıldı” dedi.