Ekonomi İkinci el araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza

İkinci el araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza

Ekonomi

İkinci el araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza

Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, ikinci el araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertiz firmasının ayıplı hizmet verdiği gerekçesiyle, tüketiciye aracın onarımı ve değer kaybı için 9 bin lira ödemesine hükmetti.

02 Aralık 2020, Çarşamba 13:15 Son Güncelleme:
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Kentteki bir firmaya ekspertiz yaptırarak ikinci el araç satın alan tüketici, daha sonra başka bir ekspertiz firmasına yaptırdığı incelemede aracın dolu yağması nedeniyle tavan, kaput ve bagajında hasar olduğunu öğrendi.

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Tüketici, uyuşmazlık konusu olan "Ayıplı Hizmet/Hizmet Standardına veya Teknik Düzenlenmesine Aykırı Olarak İfa Edilmesi" gerekçesiyle aracın değer kaybı ve onarım masraflarının iadesini talep etmek için 10 bin lira bedel istemiyle Kayseri İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Ekspertiz firması savunmasında, kendilerine ekspertiz hizmeti için gelen tüketicinin şikayetinin aracın dış muayenesiyle ilgili olduğunu ileri sürdü.

Aynı savunmada, incelemede aracın boyalı parçasının olup olmadığının tespit edildiği, dış muayenesi sonucu parçalarının orijinal olduğunun belirtildiğini aktaran firma, göçük durumu veya göçük nedeninin yaptıkları ekspertiz hizmetiyle tespit edilmediğini belirterek, şikayetin reddini talep etti.

Bilirkişiden "ekspertiz hizmeti ayıplı yaptı" raporu

Karar tutanağında yer verilen bilirkişi raporunda, ekspertiz işleminin "ayıplı" yapıldığı, ekspertizde dolu hasarının onarımı için 3 bin, bu onarım sebebiyle araçta oluşacak değer kaybının ise 6 bin lira olduğu aktarıldı.

Tutanağın inceleme ve gerekçe kısmında, 6502 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un ilgili hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilerek, "Bilirkişi raporu doğrultusunda ayıplı hizmet oluştuğu anlaşıldığından tüketicinin talebinin kısmen kabul edilerek 9 bin liranın tüketiciye iadesi gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, yetkisi olup da sorumluluğu olmayan işlemlerden birinin de oto ekspertiz olduğunu söyledi.

Ekspertizlerin her türlü yetkisi olduğunu, rapor verebildiğini, para da kazandığını ama bir sorumluluğu olmadığına dikkati çeken Şahin, "Yanlış bir rapor verdiğinde, alıcıyı yanılttığında kendisine bir sorumluluk gelmiyor, bir cezalandırma işlemi yoktu. Artık var. İlk defa Kayseri Ticaret İl Müdürlüğündeki İl Hakem Heyeti bünyesinde bir karar alındı. Ekspertiz işleminin yanıltıcı ve eksik olduğundan dolayı firmanın cezalandırılmasına karar verildi." dedi.

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