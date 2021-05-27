İkinci el cep telefonlarında yeni dönem!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kapsamda cep telefonu yenileme merkezleri için standartlar belirlendiğini belirterek, "Standardımız, Ticaret Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanarak yürürlüğe girdi ve belgelendirme işlemlerine başladık. Şu ana kadar 7 firma yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvurularını yaptı. Bir firmamız eksiklerini tamamlayarak ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı." dedi.

Varank, açıklamasında şunları söyledi:

"Ürün yenileme alanındaki bu ilk standart, bundan sonra ülkemizde her türlü kullanılmış elektrik-elektronik ürünün ekonomiye tekrar kazandırılmasının yolunu açacak. Böylece hem ekonomik bir değer oluşacak hem de kullanıcıların ikinci elde güvenli ürünlere erişmesi kolaylaşacak."



